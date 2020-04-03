Samsung Electronics улучшит обслуживание портативной техники в РФ на фоне коронавируса

03.04.2020, 13:09, Разное

Представители компании Samsung Electronics заявили об увеличении возможностей по обслуживанию портативной техники на территории России. Эти меры связаны с эпидемией коронавируса.

В период карантина, который ввели из-за распространения инфекции, в РФ будет доступна бесплатная доставка курьером различной техники южнокорейского бренда в сервисные центры фирмы в целях выполнения ремонтных работ. Также важно отметить, что пользователи, не сумевшие получить обслуживание по гарантии во время пандемии, могут рассчитывать на увеличение срока еще до одного дополнительного месяца, начиная со дня снятия ограничений.

Общий перечень населенных пунктов, где работает бесплатная доставка, имеется на официальном портале корпорации Samsung. По словам представителей известного южнокорейского бренда, такая услуга доступна для негарантийного обслуживания в том числе. Условия можно уточнить в Единой службе поддержки. Все обновленные в процессе ремонта гаджеты и устройства перед их возвращением законным владельцам продезинфицируют, применив для этой работы специальные средства очистки. Также компания выступила с предложением бесплатно предоставлять технику, купленную в официальном интернет-магазине, всем потребителям.

Компания Samsung Electronics работает на рынке с конца 60-х годов, ее главный офис находится в Сувоне. Первая продукция – стиральные машины, кондиционеры, холодильники и кулькуляторы, всего с 1969 по 1981 годы фирма выпустила больше десяти миллионов единиц черно-белых ТВ. В 2005 году компанию признали наиболее востребованным брендом в области электроники.