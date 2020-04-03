 

Samsung Electronics улучшит обслуживание портативной техники в РФ на фоне коронавируса

03.04.2020, 13:09, Разное

Представители компании Samsung Electronics заявили об увеличении возможностей по обслуживанию портативной техники на территории России. Эти меры связаны с эпидемией коронавируса.
В период карантина, который ввели из-за распространения инфекции, в РФ будет доступна бесплатная доставка курьером различной техники южнокорейского бренда в сервисные центры фирмы в целях выполнения ремонтных работ. Также важно отметить, что пользователи, не сумевшие получить обслуживание по гарантии во время пандемии, могут рассчитывать на увеличение срока еще до одного дополнительного месяца, начиная со дня снятия ограничений.

Общий перечень населенных пунктов, где работает бесплатная доставка, имеется на официальном портале корпорации Samsung. По словам представителей известного южнокорейского бренда, такая услуга доступна для негарантийного обслуживания в том числе. Условия можно уточнить в Единой службе поддержки. Все обновленные в процессе ремонта гаджеты и устройства перед их возвращением законным владельцам продезинфицируют, применив для этой работы специальные средства очистки. Также компания выступила с предложением бесплатно предоставлять технику, купленную в официальном интернет-магазине, всем потребителям.

Компания Samsung Electronics работает на рынке с конца 60-х годов, ее главный офис находится в Сувоне. Первая продукция – стиральные машины, кондиционеры, холодильники и кулькуляторы, всего с 1969 по 1981 годы фирма выпустила больше десяти миллионов единиц черно-белых ТВ. В 2005 году компанию признали наиболее востребованным брендом в области электроники.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.02 / Названа польза от употребления кофе без кофеина

09.02 / Биржевая стоимость биткоина впервые с октября превысила 10 тысяч долларов

02.04 / Экс-супруг герцогини Камиллы и экс-возлюбленный принцессы Анны заразился коронавирусом

23.04 / Мнение: Письмо: “Сижу по пояс голый, она нахваливает мои мышцы”

14.02 / Мария Захарова призналась Тине Канделаки, что она не уважает Ксению Собчак

05.02 / Мнение: Беспощадная борьба

03.03 / Депутат Госдумы Ирина Гусева раскритиковала главу ПФР за прибавку к пенсии в один рубль

18.03 / Little Big, не в этот раз: “Евровидение-2020” перенесли на год из-за коронавируса

07.03 / Эксперты рассказали об опасности заражения коронавирусом через еду

18.03 / Наталья Водянова и Антуан Арно могут перенести свадьбу из-за коронавируса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска