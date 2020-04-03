Муж Марин Кравец предугадал события коронавируса в 2020 году

03.04.2020, 13:09, Разное

Отечественная знаменитость Марина Кравец вспомнила пост в интернете своего супруга Аркадия Водахова. Избранник актрисы в Новый год пожелал всем «добра и гречи».

Аркадий Водахов 1 января нынешнего года обнародовал пост в социальной сети Instagram, написав в нем следующие слова: «Это будет другой год! Любви, добра, гречи!» – пожелал он всем подписчикам в микроблоге. Российская телеведущая заметила, что ее спутник жизни, как будто в воду глядел при этом. Фанаты тоже пришли в изумление от такой интуиции мужа Марины Кравец. Один из них предложил мужчине отправиться на шоу «Битва экстрасенсов» для демонстрации собственного таланта.

Марина Кравец может находиться на последнем сроке беременности. Об этом стало известно совсем недавно: знаменитость рассекретил Михаил Башкатов, который обнародовал видеоролик, где показано, как танцует ведущая и актриса. Она проводила корпоратив в начале весны, вместе с ней работал Башкатов. Подписчики высказали предположение, что у звезды появится на свет девочка. Она сама не реагирует на слухи и не рассказывает о своем положении. На всевозможных мероприятиях актриса появлялась в обширной одежде, а в личном аккаунте выкладывала старые изображения или позировала таким образом, чтобы никто ничего не заподозрил.

Марина Кравец с детства увлекалась КВН и пением, в 2007 году выступала за команду клуба «ИГА». Спустя год приняла участие в съемочном процессе выпусков Made in Woman. С лета 2018 года ведет передачу «Замуж за Бузову» на ТНТ. В 2012 году сыграла главную роль репортера в телевизионном сериале «Супер Олег», премьера которого прошла в конце осени того же года на канале «2+2». В 2015 году заменила певицу Наргиз Закирову, став вместо нее ведущей программы «Главная сцена». Замужем за Аркадием Водаховым с 2013 года, вместе с ним она училась на филфаке и играла в КВН. Сейчас он – продюсер Кравец.