Скандалы: «Провести проверку RT на предмет растраты средств»

03.04.2020, 13:07, Разное

Юрист ФБК Любовь Соболь обвинила телеканал в накрутке просмотров роликов на ютьюб-каналах через порносайты и покупке комментариев к ним на биржах

На канале оппозиционного политика Алексея Навального вышла третья серия фильма «Паразиты», посвященного главному редактору RT и МИА «Россия сегодня» Маргарите Симоньян. В третьей серии фильма юрист ФБК Любовь Соболь рассказывает, как на ютьюб-каналах RT в разных странах накручиваются просмотры. По данным Соболь, на роликах RT просмотры накручивают с помощью порносайтов, а комментарии к видео покупаются на биржах.

«Существует множество признаков, по которым можно определить накрутку: сравнения социальной активности у роликов, статистика просмотров и география просмотров. Например, любой школьник вам скажет, что если перед вами видео, у которого больше 1 млн просмотров, как на этом видео из испанского RT, но при этом всего 95 комментариев, то дело, скорее всего, нечисто», — говорит Любовь Соболь.

Для сравнения юрист ФБК приводит статистику по комментариям на канале «Навальный LIVE». Так, например, программу «По фактам» с самой Любовью Соболь посмотрели почти 1,5 млн человек, оставив при этом свыше 14 тыс. комментариев. Или, например, ролик «Как „ВКонтакте“ подружился с Кремлем» на канале Навального посмотрели больше 1,3 млн человек, написав почти 6 тыс. комментариев.

«В нормальных комментариях [под видео] люди высказывают свое мнение о содержании ролика. И совершенно неважно, что это за ролик, — утверждает Соболь. — Выкладывает ли у себя, например, „Эхо Москвы“ ролик „Пранк. Портрет Путина в Лифте. Жители подъезда в шоке“, или Евгения Альбац берет интервью — комментарии будут касаться исключительно происходящего в ролике». Соболь проанализировала, кто и какие комментарии оставляет под роликами на ютьюб-каналах RT. Среди них есть и комментарии на русском языке, но совершенно не связанные по смыслу, или, например, комментарии, где авторы просто пишут свое имя на иностранном языке.

«Вот, например, самый просматриваемый на RT на русском ролик „Детский финал: воспитанники футбольных школ Москвы повторили финальный матч ЧМ-2018“. Один из самых „залайканных“ комментариев звучит в переводе с английского так: „Я полагаю, вот тот комментарий на английском, который вы искали“», — говорит в ролике Соболь. По словам юриста ФБК, Маргарите Симоньян «приходилось оставлять заявки на азиатских биржах с заданием: „Опубликовать под данным видео любой комментарий на английском, испанском, русском, вьетнамском“. И люди радостно ломились в комментарии, но из-за копеечной цены не слишком заморачивались и просто писали: „Вот вам английский комментарий“». Отметим, что ссылок на заявки Симоньян на биржах Соболь не приводит.

Далее в ролике Любовь Соболь сообщает, что Маргарита Симоньян «предпочитает накручивать просмотры через порносайты», из-за чего «под некоторыми видео можно найти прекрасные и лаконичные порнокомменты».

По словам Соболь, «легче всего отследить накрутку по тому, как просмотры ролика распределяются по времени». «Если нет никаких признаков вирусности, если комментариев нет, а видео, которое годами никто не смотрел, вдруг резко смотрит миллион человек, а потом смотреть прекращает — просмотры накручены», — утверждает соратница Навального. В качестве подтверждения своих слов Соболь приводит пример ролика, выложенного на ютьюб-канале RT 25 февраля 2015 года. «За три года видео набрало 32 тыс. просмотров. А потом буквально за пару дней оно набирает миллион просмотров и вновь перестает расти», — говорит Соболь и приводит примеры статистики других ютьюб-каналов, популярных среди пользователей.

В своем расследовании Соболь вновь возвращается к ролику «Детский финал: воспитанники футбольных школ Москвы повторили финальный матч ЧМ-2018» и отмечает, что видео было выложено «в самый пик интереса к теме чемпионата мира по футболу, когда получить просмотры было проще простого». «Но нет, несмотря на весь хайп, несмотря на супертрендовость тематики, видео не стало популярным. За полгода оно набрало всего 30 тыс. просмотров. Здесь вам любой скажет, что, к сожалению, с вероятностью в 99,9% это видео уже не взлетит никогда и вряд ли в ближайшие годы пробьет хотя бы 50 тыс. Однако внезапно график просмотров резко ломится вверх. Буквально ни с того ни с сего. Так, с 6 января по 6 марта видео преодолевает рубеж в 1 млн просмотров. А с марта по апрель феноменально растет до 8 млн. При этом по времени стремительный рост совпадает с появлением всех этих странных, а местами и загадочных комментариев», — отмечает Любовь Соболь.

«Еще одна любопытная деталь из мира RT: только за февраль RT Espanol выложил более 1000 видео! Казалось бы, такой трудолюбивости и эффективности можно только позавидовать. Но одно небольшое уточнение: значительная часть этих роликов — это чужие видео из интернета. Проще говоря — перезаливы. И именно эта часть получает больше всего просмотров», — говорит Соболь.

В завершение третьей серии фильма «Паразиты» Любовь Соболь обращается к Маргарите Симоньян с предложением «выложить в открытый доступ всю статистику». «Если же Маргарита [Симоньян] не даст никаких вразумительных комментариев, то я требую уволить Симоньян. Это самое верное решение в данной ситуации. И провести проверку всей структуры RT на предмет растраты средств. В случае подтверждения — возбудить уголовное дело», — завершила Соболь.

Анастасия Мельникова