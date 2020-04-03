Скандалы: «Клиенты жаловались, что я была в хламину»

03.04.2020, 13:07, Разное

Дана Борисова призналась, что прежде занималась эскортом

43-летняя телеведущая Дана Борисова стала гостьей нашей рубрики «Прямой эфир». В интервью теледива призналась, что занималась эскортом. Это было в период употребления наркотиков. По признанию Даны, было всего 4 случая. Больше – нет, так как на нее жаловались клиенты. На интимные встречи Борисова приезжала в нетрезвом состоянии. Это им не нравилось.

«Это было 3-4 раза. И я приезжала на эти встречи нетрезва настолько, что даже представить нельзя. Все, что можно было употребить, я употребила. Потому что на трезвую это производить для меня было страшно, больно, невыносимо. Я приезжала просто в хламину. Клиенты очень жаловались, поэтому спроса как бы и не было», — призналась Борисова.

Борисова поставила на эскорте точку, когда попала в реабилитационный центр. Там она долго лечилась от наркозависимости. В итоге Дане удалось взять свою жизнь под контроль. Ей и сейчас поступают интимные предложения, но Борисовой не интересно.

«После реабилитации пишут много, сколько стоит. Я отвечаю, что неинтересно. Самая большая сумма за секс, что предлагали, 300 тысяч. Но мне неинтересно. Правда», — объяснила телеведущая.

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Отметим, что Дана Борисова одна из немногих, кто открыто говорит о своих проблемах и зависимости. Для некоторых она пример того, как нужно бороться с наркозависимостью. Дана чиста уже несколько лет.

Ранее телеведущая призывала Джигана заняться полноценным лечением от наркозависимости. Ранее он лечился в рехабе в Майами, но это не дало видимого эффекта.

Татьяна Лемешко