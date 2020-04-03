 

Путин рекомендовал Банку РФ принять меры по снижению стоимости ипотеки

03.04.2020, 12:58, Новости дня

Президент Владимир Путин рекомендовал Банку РФ проанализировать расходы заемщиков по ипотечным кредитам и принять меры по снижению полной стоимости данных кредитов.

Соответствующий перечень поручений опубликован на сайте Кремля.

«Рекомендовать Банку РФ проанализировать совместно с акционерным обществом «Дом.РФ» расходы заемщиков по ипотечным жилищным кредитам, которые не входят в процентную ставку кредита, и принять меры по снижению полной стоимости таких кредитов», – говорится в тексте.

Ответственными назначены Набиуллина и гендиректор компании «Дом.РФ» Виталий Мутко.

Также глава государства получил ЦБ до 1 мая представить идеи по стимулированию деятельности финансовых организаций для повышения доступности ипотеки.

Кроме того, премьер-министру Михаилу Мишустину поручено до 1 сентября представить предложения по упрощению процедуры госрегистрации прав на объекты недвижимого имущества.

До 1 мая Мишустину и Набиуллиной поручено разработать программу действий «по развитию жилищного строительства и ипотечного жилищного кредитования и представить ее для рассмотрения на заседании совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам».

Срок исполнения поручения – 1 мая. Ответственными назначены глава ЦБ Эльвира Набиуллина и гендиректор компании «Дом.РФ» Виталий Мутко.

Ранее сообщалось, что ЦБ разработал меры по поддержке финансового сектора и ипотечного кредитования.



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