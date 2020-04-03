 

Кремль пообещал разобраться со сбором пожертвований на борьбу с коронавирусом в регионах

03.04.2020, 12:58, Новости дня

Кремль разберется в ситуации, когда главы регионов собирают с предпринимателей и граждан пожертвования на борьбу с коронавирусом, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Мы об этом ничего не знаем, но обязательно спросим», – передает ТАСС ответ Пескова на просьбу прокомментировать действия правительства Белгородской области, обратившегося к бизнесу и гражданам с просьбой оказать финансовую помощь для дооснащения медицинских организаций.

Число заразившихся коронавирусом в РФ выросло за сутки на 601 человека, всего на данный момент 4 тыс. 149 заболевших в 78 регионах страны.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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