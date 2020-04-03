Мнение: В Лос-Анджелесе инженер пытался протаранить локомотивом госпитальное судно

03.04.2020, 12:54, Разное

Машинист Эдуардо Морено 44-х лет, начитался новостей про коронавирус и решил протаранить на поезде госпитальное судно пришвартованное в Лос-Анджелесе. В результате, локомотив сошел с рельсов, проехал через бетонные и проволчные заграждения, но до плавучего госпиталя не добрался. Судя по съемкам с воздуха, там было без шансов, что дополнительно подчеркивает упоротость ситуации.



Эдуардо Морено.

Морено объяснил свои действия с тем, что ему не нравилось это судно и оно являлось часть заговора по захвату правительства США, а также может быть причастно к распространению коронавируса. "Мне пришлось. Люди не знали, что здесь происходит. Теперь будут знать". (с) Морено

За подобное "информирование общественности" Морено светит 20 лет тюрьмы.