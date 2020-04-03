 

Доктор Комаровский призвал молодых людей специально «не гнаться» за коронавирусом

03.04.2020, 12:53, Разное

Специалист в области медицины Евгений Комаровский рассказал, целесообразно ли молодым людям «специально» заразиться коронавирусом и переболеть им в одиночестве. Врач-педиатр посоветовал молодежи не подвергать себя опасности.
Отвечая в Instagram на вопрос подписчика, беспокоящегося, что случайно заразит старших родственников, если не будет знать о болезни, Комаровский призвал молодых людей не включать себя осознанно в перечень инфицированных. Не факт, что юный организм хорошо справится с заболеванием, ведь в случае с коронавирусом каждый процесс – индивидуальный, и нельзя предугадать исход болезни. На фоне заболевания возможны серьезные сбои в организме, грозящие смертельным исходом.

Комаровский посоветовал всем людям, включая молодых, «спасаться, оберегать себя и родных и ждать, когда наука сумеет решить эту проблему».

Согласно оперативным сведениям, в РФ уже подтверждены 4149 случаев COVID-19. Всего коронавирус охватил 75 отечественных регионов, где зафиксировано разное количество больных, информирует «НьюИнформ».



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