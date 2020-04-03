Почти половина новых заболевших коронавирусом в Москве оказались младше 45 лет

03.04.2020, 12:53, Новости дня

Почти половина новых заболевших коронавирусом в Москве младше 45 лет, также коронавирус подтвержден у 17 детей, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.

По данным штаба, в Москве подтверждено 448 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего в городе к настоящему моменту зафиксировано 2 тыс. 923 случая коронавируса, передает РИА «Новости».

При этом среди новых заболевших 199 человек в возрасте от 18 до 45 лет, 159 человек – в возрасте от 46 до 65 лет, 73 человека – старше 65 лет и 17 детей.

Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.

«53,5% новых случаев заболевания подтверждено у женщин, 46,5% – у мужчин», – говорится в сообщении штаба.

Напомним, число заразившихся коронавирусом в РФ выросло за сутки на 601 человека, всего на данный момент 4 тыс. 149 заболевших в 78 регионах страны.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.