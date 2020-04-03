 

ЦИК отложил проведение выборов и референдумов в регионах

03.04.2020, 12:48, Новости дня

ЦИК отложил проведение выборов и референдумов, назначенных на период с 5 апреля по 21 июня этого года в ряде регионов, следует из постановления, принятого на заседании Центризбиркома.

Президент Владимир Путин ранее подписал закон о наделении правительства дополнительными полномочиями в связи с пандемией коронавируса, в том числе по введению режимов ЧС и повышенной готовности на всей территории страны либо на ее части. Согласно закону, избиркомы получат право отложить проведение выборов и референдумов в случае введения режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации. Председатель ЦИК Элла Памфилова поблагодарила законодателей за оперативное появление этой нормы.

«Отложить голосование на выборах, назначенных на территориях субъектов РФ, приостановив действия по подготовке и проведению указанных выборов», – передает РИА «Новости» постановление ЦИК.

Согласно приложению, отложены выборы, назначенные на период с 5 апреля по 21 июня этого года. Заседание ЦИК прошло в режиме видеоконференцсвязи.



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