 

Кремль назвал условие сокращения режима нерабочих дней

03.04.2020, 12:48, Новости дня

Режим нерабочих дней в РФ может быть сокращен, когда угроза распространения коронавируса будет сведена к минимуму, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Президент говорил про общий фон. Естественно, это будет ситуация, когда угроза распространения вируса и угроза начала эпидемии, превышения сильного эпидемиологического порога. Пока эта угроза будет оставаться актуальной, продолжается режим, о котором вчера говорил президент. Как только эта угроза исчезнет, будет сведена к минимуму благодаря общим усилиям, тогда исчезнет необходимость в продолжении этого режима. Именно об этом вчера говорил президент», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос, при каких показателях и данных Кремлю будет понятно, что выходные дни в РФ пора заканчивать.

«Вместе с тем здесь важно отметить именно дополнительные полномочия, которые получили вчера руководители регионов, которым на местах виднее, что делать. И руководители регионов, губернаторы, смогут регулировать режим в своих субъектах в зависимости от того, насколько актуально там применение более жестких мер или, наоборот, более мягких», – добавил он.

Напомним, в четверг президент Владимир Путин подписал указ, устанавливающий оплачиваемые выходные до 30 апреля.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.02 / Дистанционный режим и строгие меры: жители Китая демонстрируют железную дисциплину

14.02 / Вертолет сирийской армии сбит в Алеппо

18.03 / Bloomberg – «должны защищать своих медработников» — китайские врачи призывают Запад не повторять ошибки Ухани

13.02 / Силуанов назвал источники финансирования новых мер соцподдержки

04.02 / В Одесском СИЗО из-за побоев умер заключенный

20.03 / Макконнелл представил пакет мер экономического стимулирования

25.03 / В Сенате США согласован пакет экономического стимулирования на сумму в два триллиона долларов

10.02 / “Нафтогаз” завершает подготовку документов в арбитраж против России из-за потери активов в Крыму

01.04 / Власти опровергли слухи о закрытии Москвы и Подмосковья

11.03 / Основатель инвестклуба «Хедлайнеры» объяснил участие в конкурсе «Лидеры России. Политика»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска