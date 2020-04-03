 

СМИ показали, как Днепр готовится к эпидемии и “выкопал 600 могил”. Это не паника, а логистика. Понимаете? Дай Бог, все это не понадобится

03.04.2020, 12:31, Новости дня

Все СМИ страны показали страшные кадры, как Днепр готовится к эпидемии и “выкопал уже 600 могил”. Народ негодует. Говорит, что “паника все это” и Филатов “нагоняет ужасу”.

Ребят, в отличие от многих из вас, я совершенно спокоен.

Просто у меня, в отличие от вас, уже был период, когда приходилось хоронить людей десятками одномоментно.

И ДНК-экспертизы заказывать. И мешки. И гробы. И рефрижераторы. И даже вывозить останки автомобилями. Для перевозки мороженного. Да-да, для пломбира.

У вас просто короткая память. Так я вам оставлю фото Краснопольского кладбища в Днепре. В разгар боевых действий. И не вы, истерящие сейчас в соцсетях, это все организовывали. А я.

Фото: Borys Filatov / Facebook

Я просто знаю, что такое достойно похоронить большое количество покойников в условиях паралича медицинской системы. И когда “копачей” не хватает. Рабочих рук на кладбище.

Ребят, я совершенно хладнокровен. Я не только могилы копаю, но и кровати ищу в госпитали. И матрацы. И постельное белье.

Это все не паника. А логистика. Понимаете, логистика? Дай Бог, все это не понадобится. Дай Бог.

Тогда вы все, истерящие, останетесь правы, а я просто перестраховался. А для начала, чтобы вы оказались правы, а я ошибся – самоизолируйтесь. Просто не путайтесь под ногами, пока мы работаем. Это будет от вас лучшая помощь.

Источник: Borys Filatov / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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