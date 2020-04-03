В Киеве коронавирус подтвердили у 189 человек, количество погибших возросло до трех

03.04.2020, 12:31, Новости дня

В Киеве коронавирусную инфекцию COVID-19 подтвердили у 189 человек, из них у 28 – за минувшие сутки. Об этом на брифинге 3 апреля рассказал мэр Киева Виталий Кличко, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

“Количество киевлян, заболевших COVID-19, за минувшие сутки увеличилось на 28 человек, двое из них не выжили. Всего в столице 189 подтвержденных случаев заболевания, из них уже три случая – летальные”, – сообщил Кличко.

Среди заболевших – двое несовершеннолетних 16 и 17 лет.

О смерти первого больного, 70-летнего мужчины, мэр сообщил 2 апреля. За последние сутки в городе от COVID-19 скончались еще две женщины – 56 и 69 лет.

“Я хочу подчеркнуть: мы делаем все, чтобы остановить распространение этой заразы. Но вирус не отступает. И не относитесь к этому, пожалуйста, как к страшилке! Мы должны бороться с распространением болезни вместе”, – обратился мэр к жителям города.

В 10.00 Министерство здравоохранения сообщало о 180 подтвержденных случаях инфицирования в Киеве, количество летальных исходов не уточняло. Всего в Украине зарегистрировано 942 случая заболевания COVID-19, 19 пациентов уже выздоровели, а 23 скончались.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 2 апреля, общее количество инфицированных в мире превысило 1 млн человек, из них более 212 тыс. вылечились, а 53 211 человек умерли.