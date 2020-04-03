 

Кабмин Украины решил усилить карантинные меры

03.04.2020, 12:31, Новости дня

Кабинет Министров утвердил список дополнительных ограничений на время действия карантинных мер. Об этом сегодня в своем Telegram-канале сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

“Коронавирусная инфекция продолжает распространяться по Украине. Единственным способом разорвать цепь заражения и сохранить человеческие жизни является усиление карантинных мер. После длительного обсуждения правительство утвердило список дополнительных ограничений. Решение Кабинета министров Украины в ближайшее время будет официально опубликовано”, – отметил Шмыгаль.

Останется работать только 21 пункт пропуска на государственной границе Украины.

Кроме того, вводится обязательная обсервация всех прибывающих в Украину граждан сроком на 14 дней.

Принято решение запретить передвигаться по улице больше, чем двоим лицам. Исключение составит только сопровождение детей.

“Правительство призывает вас, украинцы, удержаться от шашлыков, от прогулок в парках, от массовых мест отдыха на ближайшие три-четыре недели”, – сказал Шмыгаль.

Он подчеркнул, что Кабмин не останавливал и не будет останавливать товарооборот, работу промышленных предприятий и критичную инфраструктуру.

“За нашими подсчетами, за три неделе те, кто сейчас болеет, должны выздороветь, а введенные ограничения помешают болезни распространяться дальше. Если будет зафиксирована динамика снижения заболеваемости, то в конце апреля мы сможем начать поступательное послабление карантинных мероприятий”, – подчеркнул премьер.

По его словам, этот процесс будет происходить в несколько этапов: сначала на работу выйдут люди работоспособного возраста, параллельно будет частично восстанавливаться движение общественного транспорта.

“Это позволит нам уже с начала мая начать рестарт экономики”, – сказал Шмыгаль.

Он отметил, что другие карантинные меры все еще будут продолжены. Премьер добавил, что за три недели угроза коронавируса “никуда не уйдет”. Для пенсионеров и школьников карантин будет продолжен.

“Правительство пытается удержать баланс между карантином и сохранением экономики”, – резюмировал Шмыгаль.

С 12 марта в Украине из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19 запретили массовые мероприятия, закрыли учебные заведения, торговые центры, магазины (кроме продуктовых и аптек), рестораны, кафе и бары, спортивные залы, салоны красоты и ночные клубы, приостановили авиасообщение с другими странами и прекратили внутренние пассажирские перевозки. Работодателей призвали перевести сотрудников на удаленный режим работы. Ожидалось, что эти меры будут действовать до 3 апреля, но 25 марта Кабинет Министров ввел режим чрезвычайной ситуации по всей стране и продлил карантин до 24 апреля.

Министр внутренних дел Арсен Аваков считает, что Украина “начнет возвращаться к нормальной жизни” не ранее 15 мая.

В Украине по состоянию на 10.00 3 апреля насчитывалось 942 случая заболевания COVID-19, умерло 23 человека, 19 – выздоровели.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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