«Карантинный папа»: Сеть растрогана снимками Тиграна Кеосаяна с дочерью Маро

03.04.2020, 12:30, Разное

Семья Тиграна Кеосаяна и Маргариты Симоньян вместе со своими тремя детьми находится на карантине. Судя по снимку звездного отца с малышкой Маро, растрогавшего поклонников, скучать им не приходится.

Главный редактор телеканала Russia Today Маргарита Симоньян опубликовала в своем Instagram-аккаунте снимок веселых развлечений папы-кинорежиссера Тиграна Кеосаяна с младшей дочерью. Маро нет еще и полгода, поэтому «полёты» в надежных руках отца для неё настоящее удовольствие. Старшие дети – 6-летняя Марьяна и 5-летний Баграт, скорее всего, предпочитают более «взрослые» игры, но у «карантинного папы», как подписала Симоньян снимок, есть занятия и для них. Назвав любящего родителя «молодцом», поклонники выразили уверенность в его возможностях.

Среди пяти наследников Кеосаяна Баграт — единственный сын. Старшие девочки – Александра и Ксения родились в браке с киноактрисой Аленой Хмельницкой. Они периодически навещают отца и играют с его малышами.