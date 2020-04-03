В Samsung Electronics создадут защитное стекло без помощи Samsung Display

03.04.2020, 12:30, Разное

Подразделение компании Samsung Electronics создает свое защитное стекло для гибких экранов, не привлекая для этого сотрудников из другого отдела Samsung Display. Это поможет уменьшить цену устройства.

Южнокорейская корпорация Samsung является крупным конгломератом с определенной численностью дочерних структур. К примеру, филиал Display создает экраны для телевизоров, мониторов, смартфонов и прочих гаджетов. Работники Samsung Electronics разрабатывают различные электронные устройства, в том числе и мобильные гаджеты.

Специалисты поставляют дисплеи для Galaxy Z Flip с гибким стеклом. Его изобрели сотрудники компании Schott AG, изготовляя согласно технологии авторства Dowoo Insys. Представители Display приобретают стекла и устанавливают их на экраны перед тем, как переправить технологическую продукцию в Electronics.

Данное подразделение уже вышло на связь с некоторыми фирмами, которые производят защитные стекла. Южнокорейская корпорация намерена усилить конкуренцию на рынке и уменьшить стоимость, но при этом и улучшить качество сборки деталей.