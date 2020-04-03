Путин поручил подготавливать койки и лекарства для больных COVID-19

03.04.2020, 12:28, Новости дня

Президент Владимир Путин поручил правительству и регионам обеспечить необходимое число коек для госпитализации пациентов с коронавирусом, сформировать резерв лекарств, медизделий и тест-систем.

Соответствующий перечень поручений опубликован на сайте Кремля.

В перечне указывается, что правительству «совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации обеспечить развертывание в медицинских организациях необходимого количества больничных коек для госпитализации по медицинским показаниям больных, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция (COVID-19)».

Также поручено сформировать «резервов необходимых лекарственных средств, медицинских изделий, медицинского оборудования и тест-систем для диагностики новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

Правительство должно обеспечить проведение работ по созданию новых тест-систем для диагностики коронавируса и вакцин для его профилактики.

Медиков поручено обеспечить средствами защиты и спецодеждой для работы с больными COVID-19.

Кроме того, в 2020 году правительство должно выделить средства для выплат медработникам, которые работают с больными коронавирусом, и доложить о принятых мерах до 10 апреля.

Кроме того, как говорится в сообщении, выплаты также должны быть произведены сотрудникам Роспотребнадзора и подведомственных организаций, задействованным в обследовании и выявлении граждан с коронавирусом.

Ответственные за выполнение поручений – премьер-министр Михаил Мишустин и региональные власти.

Напомним, число заразившихся коронавирусом в РФ выросло за сутки на 601 человека, всего на данный момент 4 тыс. 149 заболевших в 78 регионах страны.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.