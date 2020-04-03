Путин поручил подготавливать койки и лекарства для больных COVID-19
03.04.2020, 12:28, Новости дня
Президент Владимир Путин поручил правительству и регионам обеспечить необходимое число коек для госпитализации пациентов с коронавирусом, сформировать резерв лекарств, медизделий и тест-систем.
Соответствующий перечень поручений опубликован на сайте Кремля.
В перечне указывается, что правительству «совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации обеспечить развертывание в медицинских организациях необходимого количества больничных коек для госпитализации по медицинским показаниям больных, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция (COVID-19)».
Также поручено сформировать «резервов необходимых лекарственных средств, медицинских изделий, медицинского оборудования и тест-систем для диагностики новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».
Правительство должно обеспечить проведение работ по созданию новых тест-систем для диагностики коронавируса и вакцин для его профилактики.
Медиков поручено обеспечить средствами защиты и спецодеждой для работы с больными COVID-19.
Кроме того, в 2020 году правительство должно выделить средства для выплат медработникам, которые работают с больными коронавирусом, и доложить о принятых мерах до 10 апреля.
Кроме того, как говорится в сообщении, выплаты также должны быть произведены сотрудникам Роспотребнадзора и подведомственных организаций, задействованным в обследовании и выявлении граждан с коронавирусом.
Ответственные за выполнение поручений – премьер-министр Михаил Мишустин и региональные власти.
Напомним, число заразившихся коронавирусом в РФ выросло за сутки на 601 человека, всего на данный момент 4 тыс. 149 заболевших в 78 регионах страны.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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