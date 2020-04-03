Пушков объяснил отказ Запада отменить санкции против РФ ради борьбы с пандемией

03.04.2020, 12:28, Новости дня

«США не намерены из-за пандемии коронавируса менять свою внешнюю политику», – сообщил газете ВЗГЛЯД сенатор Алексей Пушков. Так он прокомментировал блокирование консенсусного принятия Генассамблеей ООН российского проекта резолюции по борьбе с коронавирусом.

«Голосование в ООН в полной мере показало намерение США ни в чем не отказываться от привычной для них политики. Сейчас государства должны сконцентрировать свои ресурсы на сотрудничестве против дальнейшего распространения коронавируса, а санкционная политика этому мешает», – сказал глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

«Наличие страны с непогасшей эпидемией – это угроза для всего мира. Даже когда в США победят вирус, очаги инфекции будут сохраняться в других странах, и в условиях глобализации вполне может пойти вторая волна заболевания. Глобальная задача сейчас в том, чтобы покончить или, по крайней мере, обуздать и ограничить распространение коронавируса по всему миру. А в это время США продолжают свою политику так, будто бы ничего не изменилось», – считает Пушков.

По его словам, применение санкций превратилось в одну из главных черт американской политики. Санкциям подвергся целый ряд государств.

«США используют санкционную тактику очень широко против тех стран, которые придерживаются иной политики, чем хотелось бы Вашингтону. Еще одной целью США является экономическая конкуренция. Она нужна, чтобы заблокировать покупку товаров у конкурентов и продавать свои товары», – отметил Пушков.

«Таким образом США не считают угрозу коронавируса серьезной причиной для отказа от политики санкций. Они продолжают поддерживать свою боеспособность и вести политику навязывания американских целей другим странам», – резюмировал сенатор.

Ранее в постпредстве РФ при ООН назвали страны, которые сорвали консенсусное принятие Генассамблеей ООН российского проекта резолюции по борьбе с коронавирусом. В их числе были Украина, Грузия, Великобритания, США и страны ЕС.

Россия в своем проекте предлагала признать координирующую роль Всемирной организации здравоохранения, помочь наиболее пострадавшим странам, а также отказаться от «торговых войн и применения принятых в обход СБ ООН односторонних санкций».

При этом ГА ООН приняла альтернативный и более общий проект резолюции по «глобальной солидарности» в борьбе против коронавируса. В документе не рассматриваются вопросы санкций и военных конфликтов.

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