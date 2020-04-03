Очередной прототип Starship Маска лопнул при испытаниях

03.04.2020, 12:28, Новости дня

Второй в этом году прототип космического корабля Starship для межпланетных полётов разработки компании SpaceX Илона Маска лопнул при испытаниях в штате Техас.

На видео, размещенном на YouTube-канале LabPadre, который ведет прямую трансляцию с места испытаний в деревне Бока-Чика в Техасе, видно, что в 2.07 по местному времени (в 10.07 мск) прототип Starship SN3 лопнул.

В ходе испытаний выполнялся наддув прототипа жидким азотом, в итоге Starship SN3 разорвало на части, передает РИА «Новости».

При этом сам Маск предположил, что прототип космического корабля мог лопнуть из-за человеческого фактора.

«Мы посмотрим, что скажет анализ данных утром, но это могло быть ошибкой в схеме теста», – написал он в соцсетях.

Напомним, в феврале другой прототип Starship SN1 разорвался на части в ходе тестового наддува жидким азотом.