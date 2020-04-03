В Праге памятник маршалу Коневу сняли с пьедестала

03.04.2020, 12:25, Новости дня

В шестом районе Праги с пьедестала сняли памятник маршалу Советского Союза Ивану Коневу. Памятник советскому военачальнику в полный рост был установлен в 1980 году в знак благодарности за освобождение Праги от нацистов. Теперь памятник подняли краном и уложили на газон за пьедесталом на площади Интербригады.

Решение о перемещении монумента принял муниципалитет района Прага-6 12 сентября 2019 года, напоминает ТАСС. Перенести памятник муниципальные власти решили, несмотря на протесты общественности.

Теперь бронзовый маршал будет доставлен сначала на территорию коммерческой фирмы, специализирующейся на хранении исторических скульптур. Затем его разместят в одном из частных чешских музеев, пояснил пресс-секретарь района Прага-6 Ондржей Шрамек.

На действия пражских муниципальных властей негативно отреагировал официальный представитель Пражского града, особенно в то время, когда идет борьба с распространением коронавируса COVID-19. Пресс-секретарь президента Чехии Иржи Овчачек подчеркнул, что в такие тяжелые времена муниципалитет шестого района Праги решил покрыть позором Чешскую республику, устранив памятник маршалу Коневу — освободителю Освенцима и Чехии от нацистских оккупантов.

Маршал Иван Конев командовал войсками 1-го Украинского фронта, освобождавшего столицу Чехии. За свободу Чехии свои головы сложили 11 тысяч советских солдат и офицеров.

На освободившемся месте на площади Интербригады планируется поставить новый памятник – власовцам. Якобы это они – освободители Праги. Кровопролитные сражения за Прагу продолжались уже после подписания капитуляции Германии 8 мая 1945 года. Что касается власовцев, то при приближении Красной армии, они вместе с гитлеровскими войсками сдались американским союзникам.