 

ФСБ предотвратила теракты в людных местах на Ставрополье и Ямале

03.04.2020, 12:25, Новости дня

Сотрудники ФСБ предотвратили несколько терактов в Ставропольском крае и на Ямале, один из подозреваемых оказал сопротивление и был ликвидирован, сообщили в Центре общественных связей спецслужбы.

В Нефтекумске оперативники вышли след сторонников "Исламского государства" (запрещена в России). Ячейка состояла из двух человек — местного жителя и уроженца Дагестана, которые планировали серю взрывов в общественных местах и атаки на полицейских. Во время задержания один из предполагаемых бандитов начал стрелять и был ликвидирован ответным огнем.

Во время обыска в квартирах были найдены компоненты для создания самодельных взрывных устройств, оружие и запрещенная экстремистская литература.

Если сторонники ИГ (запрещена в России) только вынашивали планы, то трое боевиков "Имарат Кавказ" (запрещена в России) из ямальского Лянтора успели собрать СВУ. Использовать его они намеревались в городском торговом центре, но до реализации дело не дошло — на пороге квартиры появились сотрудники ФСБ. При обыске у злоумышленников обнаружили оружие и боеприпасы.

В результате обоих спецопераций никто из сотрудников правоохранительных органов не пострадал. Мера пресечения подозреваемым в подготовке терактов, незаконном приобретении, хранении и ношении оружия и посягательстве на жизнь сотрудника полиции будет избрана в ближайшее время.



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