В РФ компания Toyota подняла цены на автомобили

03.04.2020, 12:18, Новости дня

Японская компания Toyota увеличила стоимость автомобилей на российском рынке.

В частности, наиболее дорогими оказались внедорожники Land Cruiser 200, которые подорожали на 110 тысяч рублей, тогда как в базовой комплектации автомобиль оценивается в 4,9 млн рублей. Однако более доступным для россиян оказался спортивный автомобиль Toyota GR Supra, который можно приобрести по цене от 4,9 млн рублей.

Кроме того, за первые месяца 2020 года общее число продаж достигло 14,6 тысяч экземпляров, что на 18% больше, чем годом ранее. Самым востребованным у местных клиентов остается модель кроссовера RAV 4. Аналогичные меры в отношении техники приняли многие другие бренды, экспортирующие автомобили на российский рынок.