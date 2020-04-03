Компании General Motors и Honda вместе построят электромобили

03.04.2020, 12:18, Новости дня

Автомобильные компании General Motors и Honda намерены в 2024 году совместно представить два новых электрокара.

В частности, обе модели получат архитектуру от ведущего американского концерна, однако батареи выпустит компания Ultium. Благодаря внедряемой усовершенствованной платформе станет возможным расположить аккумуляторы как вертикально, так и горизонтально. Кроме того, дизайн электрических машин окажется достаточно привлекательным и не похожим на актуальные автомобили.

Известно, что выпуск техники будет осуществляться на территории США, однако японские инженеры смогут существенно повлиять на внешний вид и салон электрокаров. Пока более точные характеристики машин остаются неизвестными.