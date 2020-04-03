 

Компании General Motors и Honda вместе построят электромобили

03.04.2020, 12:18, Новости дня

Автомобильные компании General Motors и Honda намерены в 2024 году совместно представить два новых электрокара.

В частности, обе модели получат архитектуру от ведущего американского концерна, однако батареи выпустит компания Ultium. Благодаря внедряемой усовершенствованной платформе станет возможным расположить аккумуляторы как вертикально, так и горизонтально. Кроме того, дизайн электрических машин окажется достаточно привлекательным и не похожим на актуальные автомобили.

Известно, что выпуск техники будет осуществляться на территории США, однако японские инженеры смогут существенно повлиять на внешний вид и салон электрокаров. Пока более точные характеристики машин остаются неизвестными.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.03 / 24 Horas – Бразилия больше всех в Латинской Америке пострадала от коронавируса, но её президент не придаёт этому значения

17.02 / Омича заподозрили в убийстве приятеля «на слабо»

11.02 / “Локомотив” может не продлить контракт с Юрием Семиным

04.02 / В Нижнем Новгороде мужчина напал с ножом на соседей и попал под поезд

18.03 / МИД обвинил Помпео во лжи

19.02 / Россия, Китай и Иран заполняют вакуум после ухода американцев

18.02 / МИД Франции получил запрос Москвы об экстрадиции Винника в Россию

19.02 / Названа дата проезда первого поезда Керчь – Анапа по Крымскому мосту

13.02 / Британская пловчиха Белоногофф подтвердила желание выступать за сборную России

18.02 / КХЛ. “Торпедо” одержало волевую победу над “Спартаком”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска