Наличие генов индейских предков повышает шансы получить HER2-положительный рак молочной железы

03.04.2020, 12:18, Новости дня

Ученые из Калифорнийского университета (Сан-Франциско, США) и института энтермедиа неоплазмы (INEN Лима, ​​Перу) выяснили, что риски заполучить агрессивную форму рака молочной железы выше у тех женщин, которые имеют высокую долю родословной IA (Indigenous American, индейских предков). Результаты научной работы описаны в статье на сайте Мedicalxpress.com.

Онкологи уже давно предполагали, что есть связь между долей генов IA и риском заполучить рак молочной железы, что подтверждалось статистическими данными о количестве онкопациенток с HER2-положительным раком молочной железы среди женщин с латиноамериканскими корнями и аналогичной статистике белых не испаноязычных женщин. Однако ученые до сих пор не могли понять, почему так происходит. Рак молочной железы подразделяется на подтипы в зависимости от состояния рецепторов гормонов и рецептора 2 эпидермального фактора роста человека (HER2). Рак молочной железы с более высоким, чем обычно, уровнем HER2 называется HER2-положительным раком молочной железы и является агрессивным быстроразвивающимся подтипом.

Ученые пригласили 1842 пациенток из Перу в возрасте 21-79 лет для проведения исследования. Перуанские женщины были выбраны потому, что в этой стране очень высокий процент IA. Так, все участницы имели в среднем 76% IA, а примерно каждая десятая пациентка имела более 95% IA. Анализы генома и выявленных случаев HER2-положительного заболевания позволила выявить закономерность – шансы заполучить эту агрессивную форму рака молочной железы увеличиваются на 1,19 раза на каждые 10% IA. Также было подтверждено, что увеличение доли генов европейских предков снижает шансы на появление HER2-положительного рака. Кстати, в Мексике и Колумбии проводились аналогичные исследования, но там шансы увеличивались в 1,28 раза на каждые 10% IA.

Ограничение исследования заключается в том, что оно не включало здоровые контроли. Кроме того, отсутствие определенных эпидемиологических данных и информации о воздействии окружающей среды или образе жизни не позволяло проанализировать все возможные факторы.