ФСБ предотвратила теракты в Ставропольском крае и Югре

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03.04.2020, 12:16, Новости дня

ФСБ предотвратила теракты, готовившиеся в Ставропольском крае и Ханты-Мансийском автономном округе, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

В Ставропольском крае выявлены члены ячейки запрещенной в Россиимеждународной террористической организации «Исламское государство» – житель края и уроженец Дагестана, планировавшие нападения на сотрудников полиции и совершение террористических акций на объектах массового пребывания граждан.

«Силами спецподразделений ФСБ в Нефтекумске был задержан один из преступников, второй оказал вооруженное сопротивление и был нейтрализован», – передает ТАСС сообщение ЦОС.

Кроме того, совместно с МВД в городе Лянтор в ХМАО задержаны трое членов ячейки запрещенной на территории РФ международной террористической организации «Имарат Кавказ», подготовивших теракт в одном из торговых объектов города.

«У них обнаружено и изъято готовое к применению самодельное взрывное устройство, компоненты для изготовления СВУ, оружие и боеприпасы», – отметили в ФСБ.

Напомним, в конце марта ФСБ предотвратила теракт в Краснодарском крае.



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