В Праге осудили перемещение памятника маршалу Коневу

03.04.2020, 12:16, Новости дня

Пресс-секретарь президента Чехии Иржи Овчачек резко осудил снятие муниципальными властями района Прага-6 памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу.

«В тяжелые времена (имеется в виду борьба с распространением в Чехии коронавируса) [муниципальные власти] решили покрыть позором нашу страну. Прага устраняет памятник маршалу Коневу – освободителю Освенцима и Чехии от нацистских оккупантов», – приводит ТАСС сообщение официального представителя Пражского града в соцсетях.

Ранее стало известно, что памятник маршалу Советского Союза Ивану Коневу (1897-1973), который был установлен на площади Интербригады в шестом районе Праги, в пятницу сняли с пьедестала.

«Скульптура [маршала, выполненная в полный рост] будет перемещена», – сообщил пресс-секретарь района Прага-6 Ондржей Шрамек. Он отметил, что тем самым «выполняется постановление муниципалитета от 12 сентября прошлого года».

Памятник Коневу в итоге был снят с помощью подъемного крана и уложен на газон за пьедесталом. Муниципальные власти, невзирая на протесты общественности, решили переместить памятник освободителю Праги от нацистов.

Согласно Шрамеку, памятник будет помещен на территории одной из коммерческих фирм, специализирующихся на хранении исторических скульптур. Предполагается, что он может быть установлен в одном из частных музеев Чехии.

Войска 1-го Украинского фронта, которыми командовал маршал Конев, очистили Прагу от нацистов 9 мая 1945 года. Памятник был установлен в знак благодарности советскому военачальнику в 1980 году.