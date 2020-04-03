Осторожно, горячо: Джейк Джилленхол, Том Холланд и другие звезды участвуют в новом сексуальном интернет-челлендже

03.04.2020, 12:15, Разное

Сидя взаперти – вдали от тренажерного зала, занятий с тренером и в опасной близости к холодильнику – особенно трудно поддерживать хорошую физическую форму. С этим досадным условием самоизоляции селебрити справляются по-своему: кто-то, как Дженнифер Лопес и ее возлюбленный Алекс Родригес напрямую нарушают правила и обходными путями попадают в любимый спортзал, а кто-то – как актер и звезда новой франшизы MARVEL “Человек-паук” Том Холланд – придумывает необычные физические задачи для их решения в домашних условиях. А чтобы не было скучно справляться с этим в одиночестве, запускают новый интернет-челелендж – то есть эстафету.

Том Холланд

Условия у Тома такие: нужно надеть футболку, стоя при этом вверх ногами на одних лишь руках. Можно прижиматься к стене, но других послаблений актер, которого на мысли о таком испытании навели друзья, не допускает. В числе тех, кому Том передал эту эстафету, уже отметились Джейк Джилленхол, Харрисон Остерфилд и Райан Рейнольдс. Причем если Джейк выполнил порученную ему задачу превосходно – в очередной раз продемонстрировав своим подписчикам отличную физическую форму, то вот Райан Рейнольдс ответил на предложение постоять вверх головой эмоциональным и лаконичным “Нет”.

Джейк Джилленхол

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Публикация от Ryan Reynolds News (@ryanreynoldsnews)2 Апр 2020 в 3:27 PDT

Пользователи – а скорее даже пользовательницы – сети от нового челленджа в полном восторге: звездные аккаунты полнятся фотографиями раздетых по пояс актеров (и изредка актрис), которые всеми силами пытаются надеть на себя злополучные футболки. Впереди – видео от Хью Джекмана, музыканта 50 Cent и других звезд, которым еще только предстоит показать этот фокус.

Разнообразные челленджи и эстафеты – уже давно введенное в обиход селебрити и их подписчиков развлечение. Которое, к слову, иногда делается не только забавы ради, но и помогает собрать деньги на благотворительность – например, как это произошло в свое время со знаменитым Ice Bucket Challenge. Карантин же, кажется, еще больше активизировал любовь звезд к разнообразным флешмобам, которые теперь один другого краше и забавнее. Так, Жерар Пике научился играть в теннис с рулоном туалетной бумаги, присоединившись к #20TouchChallenge, Дженнифер Лопес и Алекс Родригес раскрыли свои романтические секреты в #coupleschallenge, а Дженнифер Гарнер показала, как отжимается на полу вместе с движением #istayhomefor. Последний яркий флешмоб запустил актер Билли Портер, предложивший всем и каждому повторить его образ с последнего Бала костюма Met Gala.