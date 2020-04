Теперь в TikTok: 82-летняя Джейн Фонда возродила свои культовые домашние тренировки

03.04.2020, 12:15, Разное

Джейн Фонда стала знаменитой благодаря не только актерскому поприщу, но и спортивному, в 80-х получив негласное звание “королева аэробики”. Спустя много лет она находится в прекрасной форме и продолжает упражняться дома – советуя последовать ее примеру, тем более в условиях самоизоляции. Чтобы приобщить к аэробике как можно больше людей, включая молодежь, Фонда зарегистрировалась в соцсети TikTok и возродила свои культовые домашние тренировки в видеоформате.

@janefonda

Hello Tik Tok! I’m bringing back the Jane Fonda Workout to fight the climate crisis. Join ##firedrillfriday 4/3 @ 11AMPT ##happyathome##indoorworkout

♬ original sound – janefonda

Привет, TikTok! Меня зовут Джейн Фонда. Я хочу повторить свой воркаут и предлагаю вам присоединиться ко мне. Я собираюсь победить этот кризис. Поднимаемся вверх и опускаемся, поднимаемся и опускаемся,

– заявила Джейн, представив короткий комплекс упражнений. К слову, свою первую студию аэробики в Беверли-Хиллз Фонда открыла в 1979 году, после чего организовала еще несколько точек в других городах США. В 1981 году в продажу поступила ее книга Jane Fonda’s Workout, разошедшаяся миллионами экземпляров, но главный успех сопутствовал ей благодаря видеокассетам с упражнениями.

В ее стремлении нести прекрасное в мир Джейн не останавливает возраст. Недавно она выпустила свою первую коллекцию спортивной одежды совместно с компанией Evine Live Inc и снялась в первой рекламной кампании, примерив облегающий тренировочный костюм. В коллекцию вошли 25 предметов одежды – футболки, спортивные бюстгальтеры, леггинсы и майки. Сообщается, что Джейн Фонда лично участвовала в разработке каждого предмета коллекции, а в будущем под торговой маркой планирует выпускать также товары для здоровья и питания и различное фитнес-оборудование.

Современная культура не любит, когда женщины с морщинами говорят о сексе. Так же, как и детям не нравится думать, что их родители “делают это”. Но самая быстрорастущая демография в мире – это пожилые женщины. И романтические фильмы с пожилыми людьми дают им надежду. Когда мне было чуть за сорок, я сказала, что хочу привнести облик пожилой женщины в культуру. Теперь ко мне подходят и говорят: “Спасибо, я вижу, что есть что-то впереди”,

– рассказала в интервью The Hollywood Reporter Фонда, у которой за всю жизнь, по ее словам, было “трое мужей и дюжина любовников”.

Джейн Фонда в молодости… …Джейн Фонда сейчас