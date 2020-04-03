Врач назвала опасные советы для борьбы с коронавирусом

03.04.2020, 12:09, Разное

Самые популярные советы в Сети для противодействия коронавирусу могут заметно навредить человека. Об этом заявила медик Мария Блинова.

Врач не советует людям верить материалам видеороликов, как необходимо делать защитную маску из бумаги для предотвращения заражения опасной инфекцией. Спасти может в данном случае только респиратор. Медик напомнила также, что маска функционирует только лишь как преграда, от коронавируса не помогает также обработка настойкой прополиса на основе спирта, потому как специалисты не смогли доказать присутствия в нем антибактерицидного действия. Призвала Блинова граждан РФ отказаться от народных методик, которые могут опасны для жизни. К примеру, не стоит употреблять перекись водорода внутрь в целях якобы повышения иммунитета.

Представители ВОЗ назвали вспышку коронавируса пандемией. По данным медицинской организации, на планете специалисты зарегистрировали 900 тысяч эпизодов заражения, около 46 тысяч человек погибли в результате заражения.

Ранее биолог Сергей Нетёсов поделился своим мнением, как можно преодолеть распространение эпидемии. По его словам, для этого необходимо внимательно соблюдать меры карантина и усилить проверку людей на наличие коронавируса. Врач считает полезным продлить ограничения, так как это поможет спасти больше пациентов.