Капитан авианосца «Теодор Рузвельт» отстранен после публикации его письма о коронавирусе

03.04.2020, 12:05, Новости дня

Капитана авианосца «Теодор Рузвельт» Бретта Крозье сняли с должности после публикации письма, в котором он попросил ВМС принять усиленные меры для сдерживания вспышки коронавируса на корабле с экипажем 5000 человек.

Об отстранении капитана от должности сообщил и.о. министра по делам ВМС Томас Модли, заявив, что Крозье допустил оплошность.

По словам Модли, письмо было направлено по служебным инстанциям, однако Крозье не принял достаточно мер предосторожности, чтобы предотвратить его утечку.

«Это вызвало лишнюю тревогу», – отметил Модли.

На данный момент коронавирус диагностировали у более 100 членов экипажа.

В четырехстраничном письме Крозье в мрачных тонах охарактеризовал ситуацию на корабле, где все больше моряков заражались опасным респираторным вирусом, и призвал к «решительным мерам» – снятию 4000 человек с корабля и помещению их в изоляцию.