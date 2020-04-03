Фаучи хочет, чтобы жителям всех штатов предписали оставаться дома

03.04.2020, 12:05, Новости дня

Ведущий инфекционист США Энтони Фаучи заявил, что не понимает, почему до сих пор не все штаты издали указы, предписывающие жителям оставаться дома в целях сдерживания пандемии коронавируса.

«Я не понимаю, почему это не происходит», – сказал Фаучи в интервью CNN.

Предписания не выходить дома издали более 30 штатов и округ Колумбия. По словам Фаучи, тем губернаторам, которые до сих пор воздерживались от такой меры, пора пересмотреть свою позицию, учитывая, что количество случаев в США в четверг превысило 236 000 и продолжает расти.

«Я бы не хотел сейчас вдаваться в противоречия между указаниями федерального правительства и правом штатов действовать по своему усмотрению, – сказал Фаучи. – Но глядя на то, что происходит в стране, я просто не понимаю, почему мы этого не делаем».

Точка зрения Фаучи, по видимости, противоречит позиции президента Дональда Трампа, который неоднократно говорил, что не считает нужным издавать указ, предписывающий всем жителям страны оставаться дома.