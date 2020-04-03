Молдову облетели на самолете с двумя иконами – “чтобы Бог дал силы для борьбы с вирусом”

03.04.2020, 12:04, Новости дня

В Молдове епископ Унгенский и Ниспоренский Петр в сопровождении двух священнослужителей совершил полет над территорией страны, чтобы остановить распространение коронавируса. С собой у представителей церкви были две иконы и мощи, сообщает Newsmaker со ссылкой на Унгенскую епархию.

“На протяжении всего полета преосвященнейший Петр читал молитву, защищающую от эпидемии. Он от всей души молился о том, чтобы Бог дал людям выздоровление, простил их грехи, предотвратил болезнь и дал силы для борьбы с вирусом COVID-19”, – говорится в сообщении.

Как уточнили в епархии, священники взяли в полет на частном самолете 200-летнюю икону Касперовской Божией Матери – именно ею церковь благословляла народ “во времена чумы, болезней, войн и скорби”.

В Молдове, по последним данным, зарегистрировано 505 случаев инфицирования COVID-19. 62 человека, у которых подтвердили диагноз, находятся в тяжелом состоянии, сообщила министр здравоохранения страны Виорика Думбрэвяну. От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в Молдове скончались шесть человек.

С распространением коронавируса с помощью авиации, святой воды и икон борются православные и в других странах. 31 марта митрополит Варсонофий с иконой облетел на вертолете Санкт-Петербург. Для облета священникам предоставили частный вертолет, но кто именно это сделал – неизвестно. Ранее священники уже объезжали город с иконами на автомобилях. Маршрут автомобильного крестного хода в тот раз специально выбрали такой, чтобы он напоминал крест. В Беларуси 23 марта священники после молебна облетели Минск на вертолете и окропили его святой водой – “чтобы Господь умиротворил вирус”