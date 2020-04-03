В Казахстане в субботу закроют на карантин еще один город-миллионник

03.04.2020, 12:04, Новости дня

В Казахстане в субботу, 4 апреля, будет закрыт на карантин из-за коронавируса Шымкент, еще один город-миллионник республиканского значения. Об этом утром 3 апреля оперативный штаб госкомиссии по обеспечению режима чрезвычайного положения в стране.

“Шымкент закроют на карантин с 21 часа 4 апреля. В рамках карантинного режима работа всех учреждений в Шымкенте будет приостановлена”, – говорится в сообщении штаба. Людям, старше 55 лет с этого момента нельзя будет выходить на улицу “без особой необходимости”.

“Нельзя будет выходить в парки, заведения общепита: кафе и рестораны будут работать только в режиме доставки. Движение городского общественного транспорта будет осуществляться с 7:00 до 19:00. Продовольственные рынки будут работать с 10:00 до 18:00, продовольственные магазины – с 10:00 до 21:00”, – сообщили в штабе.

В Казахстане с 16 марта действует режим чрезвычайного положения из-за коронавируса. С 19 марта были закрыты на карантин два самых крупных города страны: Нур-Султан и Алматы, где население превышает 1,1 млн и 1,9 млн соответственно. Въезд и выезд в эти города закрыт, движение транспорта сильно ограничено, а сами города поделены на сектора, которые патрулируют сотрудники полиции и Нацгвардии.

На период с 30 марта по 5 апреля в Нур-Султане и Алматы также закрыты все предприятия.

С 30 марта в Казахстане были закрыты на карантин еще шесть городов меньшего размера: Атырау, Караганда, Темиртау, Сарань, Шахтинск и Абай. Также была полностью закрыта для въезда и выезда Акмолинская область. Пожилым жителям (старше 65 лет) в Атырау и городах Карагандинской области также было рекомендовано самоизолироваться.

Общее количество инфицированных коронавирусом в Шымкенте на текущий момент составляет 11 человек. Число заболевших по всему Казахстану превысило 450 человек, трое уже скончались.