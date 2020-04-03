 

Россия создала авиагруппировку для помощи Сербии в борьбе с COVID-19

03.04.2020, 11:53, Новости дня

По поручению президента Владимира Путина была создана авиационная группировка для помощи Сербии в борьбе с коронавирусом, помощь начнут доставлять с 3 апреля, сообщили в Минобороны.

В сообщении министерства указывается, что «по поручению Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами РФ Владимира Путина министром обороны генералом армии Сергеем Шойгу даны указания о создании авиационной группировки для оперативной доставки, начиная с 3 апреля сего года, помощи Республике Сербия в борьбе с распространением коронавирусной инфекции», передает РИА «Новости».

Для помощи Сербии РФ 11 рейсами перебросит 87 военных вирусологов и медиков, а также «специальное медицинское оборудование, средства защиты и 16 единиц военной техники».

«В настоящее время на военном аэродроме «Чкаловский» сосредоточены и находятся в готовности к переброске самолетами Ил-76 ВКС РФ в Сербию восемь врачебно-сестринских бригад, оснащенных современным медицинским оборудованием и имуществом, а также отряд специалистов радиационной, химической и биологической защиты, предназначенный для проведения дезинфекционных мероприятий с комплексами анализа патогенных материалов, аэрозольной дезинфекции транспорта, зданий и сооружений и необходимым запасом дезинфектантов», – говорится в сообщении Минобороны.

По последним данным минздрава Сербии, от коронавируса в стране умер 31 человек, общее число больных достигло 1 тыс. 171 человека.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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