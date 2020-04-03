 

День прощания с санками и праздник мобильного телефона: 3 апреля не ели борщ

03.04.2020, 11:53, Разное

Православный День святителя Кирилла из города Катания в народной традиции был переосмыслен, приобретя новое значение. Говоря о дате 3 апреля, сегодня люди не только прощаются с санками, но и отмечают день рождения мобильного телефона, а предки в этот день отказывались от борща.
Епископ Кирилл, живший на Сицилии на рубеже I–II веков, стал Катаником для славян, разрешающим в этот день в последний раз прокатится по тающему снегу с горки, а затем вывезти из сарая телегу. Глобальное потепление сделало обряд чисто символическим. Новое время — новые песни, хотя отголоски жизни предков доходят к людям в виде часто необычных запретов и примет. Побуждение природы следует встречать с радостью и благодарностью, поэтому поминальные блюда на столе считались плохим предзнаменованием. В разряд запретных в этот день попали щи и борщ, пирожки с картошкой или капустой. Тяжелые сны грозили тем хозяйкам, которые затевали в этот день стирку белья.

Современный праздник, связанный с появлением “мобилки”, как ласково называют многие неизменный атрибут нынешней жизни, не связан с какими-то запретами. Люди просто вспоминают, что 3 апреля 1973 года инженер компании Motorola Мартин Купер впервые позвонил своему конкуренту в Bell Laboratories и похвастался устройством, которое вскоре покорит весь мир. Снизив его вес почти наполовину и доведя до 900 грамм, он был безмерно горд своим технологическим достижением, пишет iReactor.



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