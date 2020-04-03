Экс-глава МИД Австрии Кнайсль обвинила мужа в рукоприкладстве

03.04.2020, 11:53, Новости дня

Бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль подала заявление в полицию на своего мужа, обвинив его в рукоприкладстве, сообщили местные СМИ.

Как информирует телеканал OE2, инцидент произошел на ферме Кнайсль на юге Нижней Австрии, передает РИА «Новости». Экс-министр сообщила, что во время ссоры с мужем несколько раз ударила его по груди. Муж Кнайсль, финансист Вольфганг Майлингер, в ответ дважды дал пощечину супруге.

В итоге Кнайсль подала заявление в полицию, обвинив мужа в домашнем насилии. Правоохранители выписали запрет на пребывание в одном доме и запрет на приближение, а также отобрали у Майлингера ружье.

Сам супруг Кнайсль утверждает, что не хотел бить жену, а только пытался ее успокоить. По его словам, из-за кризиса с коронавирусом в последнее время Кнайсль крайне напряжена.

Позднее Кнайсль подтвердила РИА «Новости» факт произошедшего инцидента, выразив сожаление, что об этом стало известно австрийским СМИ.

«Вызывает большое сожаление, что редакция (газеты OE24, сообщившей о случившемся) в данном случае прибегла к незаконному использованию личных данных», – отметила она.

«Очень жаль, что не были соблюдены минимальные правовые нормы. Я вовсе не хотела, чтобы это стало публичным, совсем наоборот», – заверила Кнайсль.

Напомним, в августе 2018 года Путин посетил свадьбу Карин Кнайсль и финансиста Вольфганга Майлингера, где потанцевал с невестой и оставил пожелание на автомобиле молодоженов. Путин подарил им картину, старинную масловыжималку и тульский самовар, а также привез с собой Кубанский казачий хор.

Позднее Кнайсль назвала Путина джентльменом старой школы.