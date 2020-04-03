 

Регина Дубовицкая остерегается подхватить коронавирус из-за возраста

03.04.2020, 11:53, Разное

Российская юмористка Регина Дубовицкая пытается не поддаваться общей панике в связи с опасным коронавирусом. При этом 71-летняя артистка опасается заразиться инфекцией, поскольку, как и многие другие люди преклонных лет, входит в группу риска.
Врачи призвали людей не оставлять собственные дома из-за пандемии, потому как пневмонией может заразиться любой человек, особенно это касается лиц старше 60 лет. Актер Михаил Боярский стал внимательнее относится к гигиене, Эдита Пьеха отправилась в загородный дом, где находится в компании помощников, а телеведущая Лариса Гузеева в видеообращении призвала население страны подумать о собственном здоровье и самоизолироваться.

Звезда популярного шоу «Аншлаг» Регина Дубовицкая тоже переживает из-за коронавируса, но пытается думать о хорошем. Она по-прежнему работает, в частности, информирует новый сценарий. С коллегами отечественная знаменитость вынуждена общаться только в телефонном режиме и вскоре намерена посетить репетицию. Знает она и о госпитализации эстрадного исполнителя Льва Лещенко, устав отвечать на многочисленные вопросы о состоянии здоровья. Пока Регина Дубовицкая не готова пройти тест на наличие инфекции. Она много времени проводит за работой, и надеется, что ближе к лету ситуация изменится к лучшему. Ведущая отметила, японские специалисты якобы создают специальный лекарственный препарат, который станут продавать во многих государствах планеты. Всех соотечественников знаменитость призвала находиться дома и «не бегать жарить шашлык».

Регина Дубовицкая в 60-х годах начала работать в должности младшего редактора по письмам в отделе юмора программы «С добрым утром» на Всесоюзном радио. Там она познакомилась с юмористами, которые позже работали в «Аншлаге».



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