 

Вести – гречка на Украине стала стратегическим продуктом

03.04.2020, 11:50, Новости дня

Украинское правительство вводит временный запрет на экспорт гречки и зерна гречихи для защиты внутреннего рынка страны. Как передают «Вести», также власти призвали аграрные предприятия увеличивать посевные площади под эту сельхозкультуру.


Reuters

Правительство Украины решило ввести временный режим лицензирования и квотирования экспорта гречки и зерна гречихи. Как пишут «Вести», соответствующие изменения были внесены в приложение к постановлению об объемах квот товаров, экспорт которых подлежит лицензированию в 2020 году.

«Запрет на экспорт гречки является временной мерой, необходимой для защиты внутреннего рынка», — отметили в Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

Экспорт гречки на внешние рынки запрещен пока только до 1 июля. Кроме того, в правительстве планируют призвать украинские аграрные предприятия увеличивать посевные площади под гречиху.

Как напоминает издание, с начала пандемии коронавируса ряд стран запретили экспорт на товары первой необходимости и стратегические продукты. Так, под запрет попали медицинские маски, различные лекарства и прочее.



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