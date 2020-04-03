DE – выходить в крайнем случае — Джонсон пригрозил ужесточить режим изоляции из-за нарушений британцев

03.04.2020, 11:50, Новости дня

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон попросил жителей страны выходить из дома только в случае крайней необходимости на фоне появления новых данных о росте автомобильного трафика, пишет Daily Express. При этом на Даунинг-стрит предупредили, что если британцы не перестанут игнорировать ограничения, режим изоляции может ужесточиться ещё больше.



Reuters

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон убедительно попросил жителей страны, чтобы те не покидали домов после того, как появилась информация о том, что люди стали активнее пользоваться личным транспортом. Британский лидер, который ныне придерживается режима самоизоляции из-за подтвердившегося у него коронавируса, заявил, что покидать свои дома людям следует только в случае «крайней необходимости», пишет Daily Express.

Более того, Даунинг-стрит предупредила, что режим изоляции может ужесточиться, если повсеместное игнорирование ограничений будет продолжаться.

С подобным сообщением премьер вынужден был выступить из-за появления новых цифр, говорящих о том, что британские водители игнорируют рекомендации властей на счёт карантина.

«Вчерашние данные продемонстрировали, что транспортом пользуется больше людей, чем в предыдущие дни, — написал Джонсон в своём Twitter. — Пожалуйста, не покидайте своих домов за исключением случаев крайней необходимости. Это действительно спасёт жизни».

Хотя в целом количество людей, пользующихся транспортом, снизилось, новые данные показали, что в среду произошёл «всплеск» в интенсивности транспортного потока. «Эта тенденция слегка тревожит, потому что мы зафиксировали всплеск в интенсивности автомобильного движения, — отметила глава Службы общественного здравоохранении Англии Ивонн Дойл. — Я хочу сказать следующее: людям нужно оставаться по домам».

При этом директор ведомства Пол Косфорд предупредил, что режим изоляции сейчас «даже не близок» к завершению, учитывая, что по всем прогнозам количество случаев заболевания будет расти на протяжении ещё двух-трёх недель.

При этом сам Джонсон по-прежнему страдает от симптомов коронавируса в лёгкой форме и на данный момент, по словам пресс-секретаря премьера, режим самоизоляции прекращать не намерен.