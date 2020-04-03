 

Академики РАН выступили с обращением к гражданам

03.04.2020, 11:48, Новости дня

Академики РАН призвали россиян оставаться дома, помогая тем самым врачам, которые борются с COVID- 19.

«Дорогие наши друзья: мамы, папы, бабушки, дедушки, дети, внуки, сегодня наша жизнь в опасности – приходится противостоять злому и внезапному врагу – коронавирусу, болезни COVID-19», – говорится в обращении, опубликованном на сайте Общероссийской общественной организации «Общество врачей России».

«Наши врачи находятся на передней линии фронта в борьбе за вашу жизнь, рискуя собой.

Помогите нам, пожалуйста, – оставайтесь дома! Ведь жизнь прекрасна!», – заключили авторы обращения.

Подпись под обращением поставили академики РАН Олег Янушевич, Николай Ющук, Лейла Адамян.

«Общество врачей РФ – крупнейшее в стране общественное профессиональное объединение врачей, являющееся продолжателем традиций Московско-Санкт-Петербургского медицинского общества, созданного в РФ в 1880 году.

Оно нацелено на партнерство в решении проблем здравоохранения, общественное обсуждение программных и нормативных документов, законопроектов и законодательных инициатив, Общество врачей сегодня представляет интересы 319 тыс. врачей по всей России».



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.02 / Топ-10 технологий, которые могут кардинально изменить шопинг

04.03 / Трамп в «супервторник» выиграл первичные выборы республиканцев во всех штатах

03.03 / Назван основной претендент на пост премьера Украины

10.03 / В Иране из-за вспышки коронавируса временно освободили около 70 тысяч заключенных

17.03 / Amazon нанимает 100 тысяч сотрудников из-за шквала заказов

04.03 / CNN – глава Торговой палаты США пообещала прорыв в экономике, если осваивать космос

14.02 / Мария Аронова о режиссере Крыжовникове: он – главный “родитель” фильма “Лёд 2”

27.03 / ФСБ предотвратила теракт в Краснодарском крае

04.03 / Жители США и Испании стали жертвами коронавируса

21.02 / Госдепартамент эвакуировал заражённых коронавирусом американцев вместе со здоровыми

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска