 

Мнение: “Адмирал Кузнецов” вернется в строй в конце 2022-го года

03.04.2020, 11:40, Разное

Глава ОСК Рахманов пролил свет на дальнейшую судьбу авианосца "Адмирал Кузнецов".

1. Последствия недавнего пожара предварительно оценили в 500 млн. рублей. Сумма называется значительной, но не настолько, чтобы ставить под вопрос дальнейшую эксплуатацию авианосца.
2. Окончание ремонта и модернизации будет завершено к концу 2022-го года. Намеченные ранее сроки пришлось сдвинуть из-за необходимости устранения последствий пожара.
3. При этом сроки докования авианосца затягиваются – работы начнутся только в 2021-м году из-за того, что подрядчик не в полной мере выполнил свои обязательства по подготовке 35-го судоремонтного завода.

В общем, намерения завершить многострадальные ремонт и модернизацию есть (несмотря на истории с пожаром и утонувшим доком), но ждать стоит не ранее чем через 2 года и то, не сильно удивит, если сроки еще раз съедут на первую половину 2023-го года.

Источник: Colonel Cassad



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