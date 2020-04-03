Путин подписал указ об отставке главы Камчатского края

03.04.2020, 11:30, Новости дня

Президент Владимир Путин подписал указ «О досрочном прекращении полномочий губернатора Камчатского края» и назначил временно исполняющим обязанности губернатора Владимира Солодова.

Соответствующий документ опубликован в пятницу на сайте Кремля.

«Принять отставку губернатора Камчатского края Илюхина В. И. по собственному желанию. Назначить Солодова Владимира Викторовича временно исполняющим обязанности губернатора Камчатского края до вступления в должность лица, избранного губернатором Камчатского края», – говорится в указе.

Указ вступает в силу со дня его подписания.

Отметим, что назначенный врио губернатора Камчатского края Владимир Солодов прошел обучение на втором потоке так называемой школы губернаторов.

Программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, которую прозвали «школой губернаторов», была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ) и подготовлена на основе лучших программ Корпоративного университета Сбербанка, Московской школы управления «Сколково», РАНХиГС и Высшей школы экономики.

Ранее стало известно, что Илюхин подал заявление об отставке. Он возглавлял регион с 2011 года – это самый длительный срок пребывания на посту губернатора края после объединения Корякского автономного округа и Камчатской области.