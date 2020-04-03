Ученые выявили отвечающий за формирование черт лица ген

03.04.2020, 11:30, Разное

Обнаруженные новые гены способны определять человеческие черты лица. Данное открытие принадлежит ученым из Бельгии и США.

Прежде эксперты намеревались выявить точные гены, влияющие на формирование черт лица, при помощи отбора селективных параметров. К примеру, вначале исследователи подсчитали дистанцию между глазами, ширину рта, а далее прослеживали их взаимосвязь. Новая методика специалистов из США и Бельгии заключается в системе модулярного разделения.

В процессе опыта исследователи разделили 3D-изображения лиц и образцы ДНК людей для более точного определения взаимосвязи между ними. Это помогло экспертам обнаружить 15 новых генов, объединяющихся в геномные локусы. Они активны еще до появления на свет малыша, помимо того, эти структуры умеют изменяться, что зависит от доминантного характера развития.

Еще одна группа ученых из США и Европы выявила ген, предрасполагающий к развитию рака мозга у подрастающего поколения. Они изучили все белковые гены у 1000 пациентов с опухолью и сопоставили полученные результаты с 118 000 экзомов из баз данных лиц, не страдающих онкологией. Итог показал, что перемены гена ELP1 были найдены в зародыше ДНК 15% детей с медуллобластомой.