Личное: Пыльная бабушка

03.04.2020, 11:28, Разное

Меня поразили инстаграмные мамочки, которые накинулись с воплями за то, что я посмела им написать, чтобы сидели дома.

Сперва роди (ну, это — классика жанра), потом пойми, каково это сидеть безвылазно с детьми дома!



Фото: depositphotos

Нет, ну почему — я понимаю. Настолько невыносимо выполнять условия самоизоляции, что вы готовы взять в охапку детей и пойти их заражать на улицу!

Ладно, серьёзно, сейчас без смеха — я действительно вас понимаю, мамки, слышу ваши доводы, но вы ведь сами виноваты, и совсем не потому, что родили!

Родили — молодцы. Это вы правильно сделали. Неправильно другое, а именно: рисковать своим здоровьем — раз, здоровьем своих детей — два, жизнями окружающих — три.

Я понимаю, что вам дома тесно. Ну, как у Булгакова, помните: тесно мне с тобой, первосвященник, тесно!

И дома вам, точно Пилату, тесно и душно, потому что много народу вдруг скопилось тут.

Вы замечали, что у бабушек, которые редко вылезают из дома, всюду пыль и атмосфера затхлая? Сил убираться каждый день уже не осталось, а пыль — это мёртвые клетки вашего эпидермиса, и чем больше людей, чем реже они вылезают из дома, тем пыли больше.

Пыль не даёт дышать. Вам тесно в груди. И вовсе не потому что дети орут, это именно пыль вас гонит из дома на воздух. И убираться каждый день, мыть-пылесосить полы не хватает сил, тем более, что и за детьми нужно смотреть и готовить им.

Будь у вас дома стерильная чистота, вас бы не гнало так сильно на улицу.

Что делать? Подчиняться физическому желанию сбежать из дома? Это плохой вариант, учитывая штрафы за это. Брать пылесос и убираться два раза в день? Так только и это тогда ты и будешь делать, пока сама не превратишься в пылесос на ножках.

К счастью, у вас есть умная я. И очень ленивая, нужно признаться. А лень, как известно, провоцирует поиск облегчения жизни — чтобы и ничего не делать, и чтобы всё было вокруг так, как надо!

И — бинго! — я нашла лучший способ уборки, и это — не филиппинка. Это — робот-пылесос REDMOND RV-R500.

Пусть убирается он — сосёт всю пыль, избавляя вас от ощущения грязи!

Займитесь детьми, посмотрите сериальчик, потренируйтесь, в конце концов, пока малыш-пылесос намывает круги по карантинной зоне! Именно намывает, ибо это устройство 2-в-1, которое выполняет и сухую, и влажную уборку, причём делает это одновременно, что отличает его от многих аналогичных.

Обычно робот-пылесос трудится, когда нет дома хозяев. Но даже в условиях карантина, когда все толкутся на пятачке, REDMOND RV-R500 не потревожит самоизолированных с расшатанной психикой своим шумом. Работает малыш совсем тихо — всего 60 дБ. Это примерно как негромкий разговор. При такой шумовой нагрузке даже младенцы без проблем засыпают.

Да что там младенцы? Меня бесят любые левые звуки, особенно если я пишу или занимаюсь йогой. Так вот, малыш меня вообще не парит — его почти не слышно, а его звук не раздражает.

Пока вы будете писать пропись с детьми или потеть под энергичную музыку, а потом примете душ и попьёте чай с плюшками, REDMOND справится со средней «двушкой». На гладких поверхностях он работает без подзарядки два часа, на ворсистых — полтора.

Когда заряд аккумулятора почти исчерпан, умная машинка сама уйдёт на базу и встанет на подзарядку. По окончании программы уборки поступает так же.

У этой модели пять режимов работы:

— автоматический: для повседневной уборки, при которой пылесос перемещается хаотично, обходя препятствия с помощью десяти датчиков

— турборежим: тот же автоматический, но с увеличенной мощностью всасывания

— режим уборки фиксированной области: для сильно загрязненных поверхностей, когда пылесос движется от центра по спирали, расширяя радиус

— «зигзаг» подходит для уборки коридоров и просторных помещений, не заставленных мебелью

— режим уборки углов: пылесос движется вдоль стен или мебели.

Если в вашей семье есть спиногрызы, которые уже ошалели от безвылазного сидения дома, займите их уборкой с REDMOND RV-R500 в ручном режиме. При этом пылесос управляется с помощью пульта, как машинка на радиоуправлении — и дети развлекутся, и чище будет.

Высота большинства пылесосов с функцией влажной уборки 10-12 см, REDMOND RV-R500 — всего 8 см. Он спокойно пройдёт даже под мебелью на низких ножках.

Этот пылесос можно запрограммировать на ежедневную уборку в одно и то же время. Но это вам пригодится уже после карантина.

Короче, REDMOND RV-R500 — добротный робот-пылесос с оптимальным набором функций, но без лишних наворотов, вроде управления со смартфона или обновления прошивки по Wi-Fi, которые только удорожают технику и не применяются на деле.

Ценишь чистоту в жилище и личное время? Как раз сейчас можно без спешки, с чувством-толком-расстановкой, выбрать себе домашних помощников в фирменном магазине REDMOND.

Ну, и скидка от меня вам — 10% на весь заказ в интернет-магазине REDMOND по промокоду MIRO10.

Загадили уже весь дом, признавайтесь? Превратились в пыльных бабушек?