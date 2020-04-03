 

Путин поручил создать резерв лекарств и тест-систем для диагностики коронавируса

03.04.2020, 11:16, Новости дня

Президент Владимир Путин по итогам совещания с членами правительства, состоявшегося 17 марта, поручил правительству и губернаторам сформировать резервы лекарств и тест-систем для диагностики коронавируса.

«Обеспечить развертывание в медицинских организациях необходимого количества больничных коек для госпитализации по медицинским показаниям больных, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция (COVID-19), формирование резервов необходимых лекарственных средств, медицинских изделий, медицинского оборудования и тест-систем для диагностики новой коронавирусной инфекции», – передает ТАСС текст поручения.

Также глава государства указал на необходимость создать условия для работы персонала медицинских организаций, непосредственно оказывающего медицинскую помощь больным с коронавирусом, в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями, а также снабжение этого персонала в полном объеме специальной одеждой и средствами индивидуальной защиты.

Кабмину совместно с главами регионов также будет необходимо обеспечить разработку рекомендаций для организаций всех форм собственности об использовании в отношении работников (в первую очередь с детьми дошкольного и школьного возраста) гибких форм занятости, в том числе дистанционных, а также о переводе образовательных организаций на дистанционное обучение на период распространения коронавируса в стране.

Кроме того, Путин будет лично контролировать, как увеличивается производство медицинских масок в стране, необходимых для предотвращения распространения коронавируса.

Как говорится в перечне поручений, глава государства требует еженедельных докладов о том, как идет «наращивание производства средств индивидуальной защиты и дезинфекции для нужд медицинских, аптечных и иных организаций и их поставку в необходимых объемах, а также формирование резерва указанных средств для государственных и муниципальных нужд».

Раз в две недели Путин будет получать информацию о «проведении федеральными научными, медицинскими и иными организациями работ по созданию новых тест-систем для диагностики новой коронавирусной инфекции (COVID-19), а также вакцин для ее профилактики».

Напомним, в четверг глава Минпромторга страны Денис Мантуров заявил, что в апреле РФ выйдет на производство 4 млн различных типов защитных масок в сутки.



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