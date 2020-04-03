РЖД отметили ряд поездов дальнего следования

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03.04.2020, 11:16, Новости дня

РЖД с 7 апреля решили отменить ряд поездов дальнего следования, в том числе сократится курсирование поездов «Сапсан» между Москвой и Санкт-Петербургом.

«С 7 апреля будет временно сокращена периодичность курсирования 37 поездов формирования АО «ФПК», 53 поезда будут временно отменены. Изменения также затронут график движения высокоскоростных поездов «Сапсан». Ежедневно из Москвы в Санкт-Петербург и обратно будут отправляться на три пары поездов меньше», – говорится в сообщении на сайте холдинга.

«При этом, сознавая важность сохранения устойчивого межрегионального сообщения для населения и экономики страны, решение о корректировке расписания принимается только в случае существования дублирующих поездов и если спрос на поездки составляет менее 25% от общего количества предложенных мест», – разъяснили в РЖД.

«Для обеспечения непрерывности железнодорожного сообщения с малыми населенными пунктами будут введены дополнительные остановки для транзитных поездов, курсирующих по маршрутам отмененных. В случае, если других поездов на маршруте нет и предложить альтернативный вариант железнодорожного сообщения нельзя, такие поезда сохраняются», – сообщили в холдинге, пояснив при этом, что «корректировка графика курсирования поездов связана с отсутствием возможности у пассажиров планировать и организовывать свои путешествия на фоне неблагоприятной эпидемиологической ситуации».

Холдинг «РЖД» отмечает значительное снижение загрузки поездов, курсирующих в дальнем следовании, включая поезда «Сапсан». Так, с 21 марта наблюдается более чем 50-процентное снижение количества отправленных пассажиров на сети ОАО «РЖД» по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Возврат проездных документов с датой поездки, приходящейся на апрель, в пять раз выше прошлого года, а на май – более чем в три раза. Количество проданных билетов на апрель составляет менее 40%, на май – менее 60% от уровня прошлого года.

«Пассажирам будет предложено совершить поездки по запланированным маршрутам в те же даты или близкие к ним на других поездах либо вернуть в полном объеме средства за билеты, приобретенные в отмененные поезда. С актуальной информацией об изменениях в расписании можно ознакомиться на сайте «РЖД».

При улучшении ситуации и повышении спроса на пассажирские перевозки холдинг «РЖД» незамедлительно восстановит маршрутную сеть в полном объеме, а при необходимости – увеличит предложение для пассажиров» – заключили в холдинге.



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