Бебешко: Когда карантин кончится, концерты все равно не начнутся – у людей не будет денег

03.04.2020, 11:15, Новости дня

Музыкальный продюсер Владимир Бебешко считает, что артисты во время карантина, введенного из-за эпидемии коронавируса, могут полностью посвятить себя творчеству, но не должны надеяться, что после отмены ограничений все будет, как прежде. Такое мнение он высказал в интервью изданию “ГОРДОН”.

“На самом деле в карантине есть свои преимущества. Потому что сейчас для всего шоу-бизнеса – который немножко зажрался и не ценил, что у него было, – есть возможность отдохнуть, остепениться и осознать, что они делали и как себя вели. И заняться действительно творчеством, готовясь к окончанию карантина. Хотя когда карантин кончится, концерты все равно не начнутся, потому что у людей не будет на это денег”, – сказал Бебешко.

Он советует артистам больше времени уделять онлайн-площадкам, где тоже можно зарабатывать.

“Что делать? Не поддаваться панике, а менять профиль. Сейчас многие популярные музыканты могут очень хорошо зарабатывать онлайн на Instagram, YouTube, на просмотрах и рекламе. Это тоже один из выходов. Главное – толерантнее друг к другу относиться, поддерживать окружающих. Надо, чтобы произошло переосмысление ценностей. Не ценили прошлую жизнь, жаловались, ездили на природу и гадили, не убирали за собой мусор? Вот природа и взбунтовалась”, – считает продюсер.

В случае, если карантин продлят на длительное время, гражданам Украины без сбережений будет сложно выжить, отметил Бебешко.

“Если карантин продлится до осени, простые люди, конечно, не выживут. Как быть – не знаю. Рассчитывать на помощь от государства не приходится. Рассчитывать надо только на себя самого. Знаю, как живет молодежь: сегодняшним днем, не думая, что будет завтра. Пришло время остепениться и задуматься. Я понимаю, что чулок с купюрами в загашнике на черный день – это старая совковая традиция, но она еще никому не помешала. Больше всего боюсь, что у кого-то чулок кончится раньше, а у кого-то – позже. И первые могут пойти на беспредел, чтобы добыть себе на хлеб. А это уже криминал. Вот этого развития событий боюсь больше всего”, – сказал продюсер.

Он сообщил, что сам живет скромно и экономно, “растягивает пенсию на месяц на питание”.

“Что буду делать, если деньги на жизнь кончатся, а карантин – еще нет? Во-первых, я позаботился о том, чтобы у меня не было арендованного офиса. Мое предприятие – музыкальная студия – находится у меня дома, я давно аренду не плачу. Во-вторых, я пенсионер, получаю за все свои заслуги от государства аж 1600 грн. И очень этим “доволен”, так и напишите”, – обратился к журналистам Бебешко.

Читайте в издании “ГОРДОН”: Что делать, если деньги кончатся, а карантин – нет? Отвечают владельцы пиццерий и турагентств, программисты, продюсеры, певцы и художники

С 12 марта в Украине из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19 запретили массовые мероприятия, закрыли учебные заведения, торговые центры, магазины (кроме продуктовых и аптек), рестораны, кафе и бары, спортивные залы, салоны красоты и ночные клубы, приостановили авиасообщение с другими странами и прекратили внутренние пассажирские перевозки. Работодателей призвали перевести сотрудников на удаленный режим работы. Ожидалось, что эти меры будут действовать до 3 апреля, но 25 марта Кабинет Министров ввел режим чрезвычайной ситуации по всей стране и продлил карантин до 24 апреля.

Министр внутренних дел Арсен Аваков считает, что Украина “начнет возвращаться к нормальной жизни” не ранее 15 мая.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что дальнейшие решения правительства по поводу карантина будут связаны с динамикой распространения коронавирусной инфекции в стране. “Мы очень хорошо понимаем, что у многих людей, у большинства населения Украины нет финансовой подушки и нет возможности три месяца просто сидеть дома. Люди должны зарабатывать деньги. Экономику надо запускать”, – сказал он.

В Украине по состоянию на 10.00 3 апреля насчитывалось 942 случая заболевания COVID-19, умерло 23 человека, 19 – выздоровели.