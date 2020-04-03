Уманский: Нефьодов рассказывает про реформу на таможне, а на самом деле там ситуация – при Януковиче просто отдыхали

03.04.2020, 11:15, Новости дня

Бывший министр финансов Украины Игорь Уманский подтвердил в интервью LB.ua, которое вышло 2 апреля, что требовал уволить с должности начальника Государственной таможенной службы Украины Максима Нефьодова.

Уманский считает, что ситуация с контрабандой на таможне при Нефьодове не изменилась.

“Макс, он такой, где-то идеалист, пытается нарисовать картинку светлого будущего – “новая таможня”, все такое. Проблема в том, что есть картинка светлого будущего, а есть – реальность. И “контрабас” как шел, так и идет. С таможней надо жестко: шаг влево, шаг вправо – расстрел”, – считает Уманский.

По словам бывшего министра, начальники региональных таможен Нефьодова игнорируют.

“Он мне сам это сказал. Фактически расписался в своей профнепригодности. То есть Макс был выведен в роль фунта, который рассказывает про реформу на таможне, а на самом деле там ситуация – при [четвертом президента Викторе] Януковиче просто отдыхали. Я не стал ему задавать простой вопрос: “Если ты такой весь правильный и так далее, то почему в такой ситуации не напишешь заявление?”. Потому что знаю на него ответ. Думаю, вы тоже догадываетесь”, – отметил Уманский.

При этом он призвал не демонизировать Нефьодова.

“Проблема точно не в нем. Его вывели из игры и сделали громоотводом, а процессами рулили другие. В этом его ошибка”, – сказал экс-министр.

Уманский сообщил, что премьер-министр Денис Шмыгаль не поддерживал увольнение Нефьодова, как и главы Государственной налоговой службы Сергея Верланова.

“Я не могу их уволить, могу только сделать представление – увольняет-то Кабмин. Но премьер против. Мол, не надо этого делать, они завалят нам квартал”, – рассказал экс-министр.

Нефьодов возглавляет Государственную таможенную службу с июля 2019 года. До этого в течение четырех лет он был первым заместителем министра экономического развития и торговли.

В марте 2020 года недовольство работой таможни высказал президент Украины Владимир Зеленский. “Нам рассказывают о решительном и бескомпромиссном бое с контрабандой, но сейчас выглядит так, что в этом бою контрабанда отправляет таможню в нокаут. Таможня должна собирать не лайки в Facebook, а деньги в государственную казну”, – сказал глава государства.