В США от коронавируса за сутки скончалось 1169 человек. Это мировой рекорд смертности

03.04.2020, 11:15, Новости дня

За последние сутки в США от коронавирусной инфекции COVID-19 умерло 1169 человек, сообщило агентство AFP.

Это самый высокий показатель смертности за один день, зарегистрированный в мире в период пандемии коронавируса. Ранее рекорд принадлежал Италии, где 27 марта погибло 969 человек.

По состоянию на 3 апреля, по данным CNN, в США зарегистрировано 245 559 случаев заражения коронавирусом, 6057 человек погибли.

Эпицентром вспышки заболевания в стране стал штат Нью-Йорк, где подтверждено 92 743 случая заболевания COVID-19 и 2468 летальных исходов.

CNN со ссылкой на экспертов отмечает, что цифры по заболеваемости COVID-19 не окончательные, при легких формах болезни тестирование не проводилось.

На этой неделе президент США Дональд Трамп заявил, что тест на коронавирус в стране прошли более 1 млн человек (население США – более 327 млн).

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 2 апреля, общее количество инфицированных в мире превысило 1 млн человек, из них более 211 тыс. выздоровели, а 53 164 человек умерли.

США занимают первое место в мире по количеству инфицированных и третье – по числу умерших.