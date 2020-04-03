Календарь: 3 апреля – Годовщина теракта в Петербургском метро

03.04.2020, 9:14, Новости дня

В этот день в 2017 году был совершен теракт в Петербургском метрополитене.

3 апреля 2017 года, в день совершения теракта, Акбаржон Джалилов (названный следствием исполнителем) с рюкзаком и сумкой, в которых находились взрывные устройства, спустился в метрополитен на станции «Академическая».

За полчаса до взрыва, камеры зафиксировали Джалилова в переходе на станцию «Площадь Александра Невского-2». Он был одет в красно-оранжевый пуховик с меховым капюшоном, на голове была синяя шапка, а за спиной рюкзак. В руках у Джалилова других вещей уже не было. Ещё раз он попал в объективы камер около 14:03 на пути от эскалаторов к станции «Площадь Александра Невского-1».

Около 14 часов 33 минут местного времени произошёл взрыв в вагоне поезда на перегоне между станциями метрополитена «Сенная площадь» и «Технологический институт». По словам очевидцев, взрыв произошёл, когда поезд только отъехал от «Сенной площади». Состав дошёл до следующей станции, и там началась эвакуация пассажиров.

По словам очевидца:

В это время в вагоне было достаточно много людей: все сидели, многие стояли. Взрыв прогремел между станциями «Сенная» и «Технологический институт». Был оглушительный хлопок, потом резкий запах, дым. Мы сразу же перешли в конец вагона, образовалась давка. Двум женщинам тут же стало плохо и они упали в обморок. Всё произошло на ходу, поезд не останавливался. На «Технологическом институте» все вышли. Мы увидели, что соседний вагон раскурочен, окна разбиты, нет света, кровь. Оттуда вытаскивали людей, кого-то выносили, кого-то придерживали. Пострадавших было много, человек 10—15 точно.

По данным агентства «Интерфакс», мощность взрывного устройства составила около 200—300 граммов в тротиловом эквиваленте.

В теракте пострадали 103 человека, 16 из них погибли (один из погибших — предполагаемый исполнитель теракта).

События дня:

1922 г. – Иосиф Сталин избран генеральным секретарем ЦК РКП(б).

1955 г. – в Париже по инициативе журнала «L’Équipe» представители восьми стран договорились об учреждении Кубка европейских чемпионов для футбольных команд.

1967 г. – премьера фильма «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика».

Именинники:

Владимир, Ирина, Кирилл, Мария.

Родились:

Марлон Брандо (1924–2004 гг.) – американский актёр кино и телевидения, кинорежиссёр и политический активист. Является одним из величайших актёров в истории.

Алек Болдуин (1958 г.) – американский актер.

Анастасия Заворотнюк (1971 г.) – российская актриса, телеведущая.